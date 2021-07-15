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Шимків: діджіталізація процесів створює для бізнесу ряд переваг

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Київ, Четвер 15 липня 2021 18:39
Шимків: діджіталізація процесів створює для бізнесу ряд переваг Фото: голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків на GET Business Festival-2021(пресслужба)
Автор: Наталія Гурковська

В сучасному світі виграє той бізнес, який зможе запропонувати свої послуги різним поколінням, у першу чергу, молодому. А для того, щоб створювати цікаві і затребувані продукти, необхідно активно впроваджувати цифрові технології, як всередині організації, так і в роботі з клієнтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа.

Він наголосив, що використання хмарних технологій дозволяє працювати в будь-якій точці світу, у будь-який час, кожному члену команди.

"Дарниця - це перша фармацевтична компанія в Україні, і одна з перших в Європі, яка глибоко впровадила ERP-систему в хмарі для управління бізнес-процесами. Таким чином ми гарантуємо її доступність у будь-якій точці світу, у будь-який час, незважаючи на будь-які пандемії, і це дає нам перевагу перед нашими конкурентами", - зазначив Шимків.

За його словами, хмарні технології також дозволяють значно швидше отримувати будь-які аналітичні дані навіть з телефону, а спільна робота над документами суттєво скорочує час для вирішення того чи іншого питання у компанії.

"В процесі діджиталізації Дарниці ми перейшли на такий формат роботи. І ми в 2 рази скоротили час, який люди витрачають на погодження різних документів", - додав голова ради директорів Darnitsa Group.

Ще однією запорукою успішного бізнесу, за його словами є вміння ефективно працювати з сучасними соціальними мережами, у тому числі тими, які викликають особливу цікавість у молодого покоління. Як приклад він навів хвилю мемів та Tik-Tok - відео про препарат "Корвалол-Дарниця" під час Євро-2020.

"Ми вдячні українським вболівальникам, бо завдяки їм лише один тиждень обговорення "Корвалолу" у Facebook, Instagram і Tik-Tok збільшив продажі на 32%. Це - сила соціальних медіа. Але треба вміти працювати з цією аудиторією. Ваші споживачі - це покоління Z. Вони народилися з телефоном в руці. Якщо ви нічого не робите з діджиталом - ви динозавр, і ви вимрете. Виграє той, що зможе дотягнутися до будь-якого покоління і запропонувати нові сервіси, нову ідею, продукт, який буде цікавий усім", - підкреслив Шимків.

Напомним, "Дарница" вошла в рейтинг 25 украинских компаний, которые являются лидерами диджитализации.

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