На "Східноєвропейському Давосі" представили план відродження Маріуполя
Маріуполь став трагічним символом війни. За 86 діб блокади та тотальних обстрілів місто перетворилося на руїни з величезними людськими втратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка під час Економічного форуму у Карпачі.
За його словами, майже 350 тисяч жителів виїхали з окупації, перебуваючи на території України та закордоном. У 52 тисяч маріупольських родин знищено житло. Але попри це, більша частина маріупольців об’єднанні у бажані повернутися в рідне місто після деокупації.
"Зараз працюємо над баченням Маріуполя після деокупації. Розробляємо масштабний план відродження - "Mariupol Reborn". Але в фокусі уваги нашого плану - не кількість будинків, не кілометри доріг, не кількість підприємств. У фокусі нашої уваги люди, маріупольці. І головна мета - повернути людей в Маріуполь після деокупації. І вже під це ми формуємо економічну модель, візію просторового розвитку та інші компоненти відродження. Для нас відродження - це повернення людей. Все інше - це лише інструменти як досягти головної мети", - наголосив Вадим Бойченко.
План відродження міста "Mariupol Reborn" складається з низки етапів. Це План швидких дій, які потрібно зробити одразу після деокупації, аби вирішити питання гуманітарної кризи, стабілізації ситуації, відновлення критичної інфраструктури, а також - будівництво міста за новим мастер-планом за новим баченням просторового та економічного розвитку.
Проект "Маріуполь Реборн" реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.