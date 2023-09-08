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На "Восточно-Европейском Давосе" представили план возрождения города Мариуполя

Пятница 08 сентября 2023 11:28
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На "Восточно-Европейском Давосе" представили план возрождения города Мариуполя Фото: на "Восточно-Европейском Давосе" представили план возрождения Мариуполя (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мариуполь стал трагическим эмблемой войны. За 86 суток блокады и тотальных обстрелов город превратился в руины с огромными потерями людей.

Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время Экономического форума в Карпаче.

По его словам, почти 350 тысяч жителей уехали из оккупации, находясь на территории Украины и за границей. У 52 тысяч мариупольских семей уничтожено жилье. Но несмотря на это, большая часть мариупольцев в объединении в желании вернуться в родной город после деоккупации.

"Сейчас работаем над видением Мариуполя после деоккупации. Разрабатываем масштабный план возрождения - "Mariupol Reborn". Но в фокусе внимания нашего плана - не количество домов, не километры дорог, не количество предприятий. В фокусе нашего внимания люди, мариупольцы. И главная цель – вернуть людей в Мариуполь после деоккупации. И уже под это мы формируем экономическую модель, видение пространственного развития и другие компоненты возрождения. Для нас возрождение - это возвращение людей", - заявил Вадим Бойченко.

План возрождения города "Mariupol Reborn" состоит из ряда этапов. Это План быстрых действий, которые нужно совершить сразу после деоккупации, чтобы решить вопросы гуманитарного кризиса, стабилизации ситуации, восстановления критической инфраструктуры, а также строительство города по новому мастер-плану по новому видению пространственного и экономического развития.

Проект "Мариуполь Реборн" реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров.

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