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У східних областях мокрий сніг, на дорогах країни попереджають про ожеледь: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 20 січня, частково на півдні, а також у східних областях очікується мокрий сніг. На дорогах країни попереджають про ожеледицю.

"Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь", - пише пресслужба.

На дорогах країни, крім Криму та Приазов'я, ожеледиця.

Зазначається, що вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -3 до -7 вночі й від -3 до +1 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -1 до -5 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +4 вночі й від -1 до +6 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від -1 до +3 вдень.

Фото: погода на 20 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -3 до -8 морозу, а вдень від -5 до 0. У Києві вночі від -4 до -6, а вдень від -1 до -3

Попередження про негоду у Києві та області

"Ввечері 19 січня та протягом доби 20 січня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - пише Укргідрометцентр. 

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