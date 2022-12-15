Східні ринки недоотримали майже 2 млн тонн руди через блокування портів, - експерт

Найбільше від таких перебоїв із постачанням постраждав Алжир.

Також країни Близького Сходу та Північної Африки не отримують український чавун та сортовий прокат.

Знизився імпорт у регіон та сталевих напівфабрикатів та плоского прокату з України. Втрати досить великі. Наприклад, за 9 місяців 2022 року Катар втратив 129 тис. т сталевих напівфабрикатів з України.

Щоб відновити постачання ЗРС та сталевих продуктів з України до цього регіону, необхідно розблокувати морські порти в Україні. Це дасть змогу цим країнам відновити роботу металургії у повному обсязі.

Як відомо, блокування українських портів призводить також до недоотримання Україною понад 600 мільйонів доларів валютної виручки на місяць.

Нагадаємо, раніше президент ВП "Укрметалургпром" заявив, що у довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти і без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.