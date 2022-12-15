Восточные рынки недополучили почти 2 млн тонн руды из-за блокирования портов, - эксперт

Больше всего от таких перебоев с поставками пострадал Алжир.

Также страны Ближнего Востока и Северной Африки не получают украинский чугун и сортовой прокат.

Снизился импорт в регион и стальных полуфабрикатов и плоского проката из Украины. Потери достаточно велики. Например, за 9 месяцев 2022 года Катар лишился 129 тыс. т стальных полуфабрикатов из Украины.

Чтобы возобновить поставки ЖРС и стальных продуктов из Украины в этот регион, необходимо разблокировать морские порты в Украине. Это даст возможность этим странам восстановить работу металлургии в полном объеме.

Как известно, блокирование украинских портов приводит также к недополучению Украиной более 600 миллионов долларов валютной выручки в месяц.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" заявил, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.