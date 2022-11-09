Східна Європа готується до нової хвилі біженців з України із наближенням зими

Зокрема, план дій у надзвичайних ситуаціях словацького уряду передбачає можливу приплив сотень тисяч українців у найближчі місяці.

Дані агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН показують, що близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі, багато з них перебувають у державах ЄС, що межують з Україною - Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Після початкового сплеску після російського вторгнення 24 лютого кількість біженців, які прямують на захід з України, наприкінці весни скоротилася. Цієї осені не було великого зростання чисельності, але благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони, і вони посилюють підготовку.

"Зростання числа відчувається та очікується. Наразі він становить 15%", - сказав Роман Дохович, координатор допомоги східно-словацького міста Кошице.

В останні тижні Кошице надає житло приблизно 60 людям щодня, але готується збільшити їхню кількість до 1000 протягом 48 годин, якщо це необхідно.

В Угорщині Жофія Добіш-Лускі, прес-секретар Угорської реформатської церкви, неурядової організації, яка працює на кордоні, сказала, що кількість щоденних прибуттів на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300-500 після російських бомбардувань.

Це все ще нижче 1000 на день, що спостерігалися навесні, але очікується, що нестача електроенергії в Україні збільшить потік у найближчі тижні.

Згідно з планом Словаччини на випадок непередбачених обставин, до 700 тисяч людей можуть потрапити на її територію протягом трьох місяців через низькі температури і запеклі бої, що продовжуються, в деяких частинах східної та південної України.

У східно-польському місті Перемишль, яке стало найжвавішим місцем для біженців після російського вторгнення, нині в місцевому приймальному центрі знаходиться лише кілька десятків людей, що становить лише малу частину від 4000 осіб, які були там навесні.

"Ми маємо підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути складною, і ми маємо бути готові до нової хвилі біженців", - сказав Вітольд Волчик із мерії Перемишля.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови.

Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де перебуваэ 457 тисяч осіб.

"Все, що понад півмільйона людей створить серйозне навантаження на системи охорони здоров'я та освіти, але особливо на здатність надати гідне житло. Взимку встановлювати імпровізовані намети не вийде", - сказав Ракусан.