Схибити складно. ЗСУ накривають багато мобілізованих під Херсоном, - Арестович

За його словами, на Херсонському напрямку ЗСУ накривають російські командні пункти та скупчення військ.

"Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 000 осіб в одному місці. І схибити по них складно, навіть якщо ми дуже хотіли б. Серед них стрімко наростають втрати... Навіть Суровікін (командувач російської армії в Україні) , - ред.) сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав... тисячі мобілізованих, а з них 1 500 вбитих та поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі "непрості рішення", - зазначив він.