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Промахнуться сложно. ВСУ накрывают много мобилизованных под Херсоном, - Арестович

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Киев, Вторник 18 октября 2022 22:53
Промахнуться сложно. ВСУ накрывают много мобилизованных под Херсоном, - Арестович Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении накрывают много мобилизованных россиян. Они несут тяжелейшие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, на Херсонском направлении ВСУ накрывают российские командные пункты и скопления войск.

"Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 000 человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери…Даже Суровикин (командующий российской армии в Украине, - ред.) сегодня сказал, что на Херсонщине очень сложно. Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1 500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие "непростые решения", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ распространили мнение экспертов о том, что Украина в ближайшие дни якобы может освободить Херсон. РБК-Украина разбиралось, насколько реален такой сценарий.

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