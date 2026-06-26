ШІ споживатиме у 1000 разів менше енергії: нова технологія вже готова

Стартап Unconventional AI представив ШІ-модель Un-0. Проєкт розробляється на базі принципово нової архітектури комп'ютерів, яка здатна знизити енерговитрати на обчислення у 1000 разів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Головна перевага осциляторних обчислень - колосальна енергоефективність.

Навін Рао, власник стартапу та колишній віцепрезидент Databricks, переконаний, що повне розгортання такої інфраструктури дозволить скоротити споживання електроенергії під час роботи ШІ-моделей у тисячу разів порівняно із сучасними графічними процесорами.

Наразі розробка перебуває на стадії активного розгортання інфраструктури:

Поточна версія генератора зображень Un-0 працює за допомогою програмної симуляції осциляторних чипів Unconventional AI.

Результати роботи моделі за якістю та деталізацією вже відповідають сучасним комерційним дифузійним аналогам, таким як Stable Diffusion або GPT Image 1 компанії OpenAI.

У науковій роботі, що супроводжує реліз, дослідники детально описали, як повністю функціональна модель може без втрати продуктивності копіювати роботу традиційних ШІ-систем на альтернативному залізі.

Найближчим часом стартап планує опублікувати детальні схеми та специфікації для виробництва фізичних мікросхем.

Рішення енергетичної кризи ШІ

Кінцева мета Unconventional AI зосереджена на створенні повноцінного стеку інференсу (обробки готових ШІ-запитів - ред.) з нуля.

Стартап планує виступати як самостійний провайдер обчислювальних потужностей, продаючи доступ до своїх специфічних систем.

Клієнти зможуть надсилати текстові промпти та отримувати готові результати через стандартний мережевий кабель, але процеси відбуватимуться із мізерними витратами енергії.

Попри те, що у команді проєкту наразі працює менше ніж 50 співробітників, масштаб виклику відповідає головним загрозам галузі.

Навін Рао наголошує, що подальше масштабування великих мовних моделей неминуче увіпреться у жорсткі ліміти доступної електроенергії, і без кардинальної зміни архітектури процесорів вирішити цю проблему буде неможливо.

Перші новини щодо створення комерційних зразків нового заліза компанія обіцяє оприлюднити протягом наступного року.