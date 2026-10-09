ШІ розв'язав сотні складних задач з одного запиту: чому вчені не вірять OpenAI

"Масштабні" наукові результати?

Опублікований архів охоплює дослідження з фундаментальної математики, теоретичної інформатики та математичної фізики.

Серед ключових результатів компанія зазначає

прорив у чотиривимірній гіпотезі Какея,

покращення основних комп'ютерних алгоритмів,

рух у напрямку розв'язання складної гіпотези Рімана.

Більшість наукових робіт була створена моделлю у відповідь на один запит із підказками.

За даними OpenAI, модель випробувала близько 4000 задач, а створення успішного розв'язку вимагало приблизно 3 години обчислювальної потужності рівня ChatGPT Pro.

Щоб полегшити перевірку результатів, розробники включили до релізу формалізовані доведення мовою програмування Lean.

Як пояснили фахівці, це дозволяє спеціальним алгоритмам автоматично перевіряти логіку та правильність кожного кроку доведення.

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Науковці скептичні?

Незважаючи на масштабну публікацію, наукова спільнота ставиться до заяв OpenAI із побоюванням. Це пов'язано з нещодавніми дискусіями навколо інших розробок компанії у галузі математичної фізики.

Математики наголошують: поки OpenAI не надасть доступ до самої моделі для відтворення результатів, будь-які заяви про розв'язання задач за допомогою лише одного запиту залишаються непідтвердженими.

Крім того, компанія не розкрила конкретний час обчислень для кожної задачі та детальні тексти запитів, які використовувалися для генерації промптів.