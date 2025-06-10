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ШІ обрав фаворита Клубного чемпіонату світу: чи буде серед переможців українець?

Фото: ПСЖ претендує ще на один трофей (x.com/PSG)
Автор: Андрій Костенко

Суперкомп'ютер Opta визначив фаворитів на перемогу в Клубному чемпіонаті світу, який стартує цього тижня в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst.

У кого найбільше шансів

Машина провела 10 тисяч симуляцій турніру. У 18,5% випадків переможцем змагань ставав чинний володар Ліги чемпіонів – французький ПСЖ.

Далі найбільші шанси на тріумф мають англійський "Манчестер Сіті" (17,8%) та німецька "Баварія" (12,8%).

До десятки фаворитів також увійшли: міланський "Інтер" (12,3%), мадридський "Реал" (9,8%), лондонський "Челсі" (8,4%), дортмундська "Боруссія" (5,4%), ще один представник Мадрида – "Атлетіко" (5,1%), туринський "Ювентус" (3,6%) та "Бенфіка" з Лісабона (3,3%).

Чи буде в ПСЖ Забарний?

Паризький клуб рішуче налаштований підписати до початку ЧС українського захисника англійського "Борнмута" Іллю Забарного. Переговори щодо трансферу перебувають в просунутій стадії.

Парижани готові збільшити раніше запропоновану суму до 60 млн. євро і ця пропозиція може влаштувати керівництво "вишень".

Раніше повідомлялось, що сам Забарний вже дав попередню згоду на перехід у ПСЖ, після того, як керівництво клубу пообіцяло йому вирішити проблему з росіянином.

Ілля Забарний близький до переходу в ПСЖ (фото: x.com/afcbournemouth)

Українці на клубному ЧС: що відомо

Зараз серед учасників Клубного чемпіонату світу – три команди, де грають українці. Від Європи це – "Реал" Андрія Луніна та "Бенфіка" Анатолія Трубіна. Також у списку представник Північної Америки – "Лос-Анджелес", за який виступає Артем Смоляков.

Серед наших гравців досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

Де дивитися турнір в Україні

Клубний Мундіаль відбудеться з 14 червня до 13 липня 2025 року. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.

Абсолютно всі ігри наживо покаже лише глобальний стрімінговий сервіс DAZN, але без українських коментарів.

Для вітчизняного вболівальника матчі плей-офф та найкращі поєдинки групового етапу будуть доступні на платформах "Суспільного". Зокрема, національний мовник покаже ігри за участю команд, де є українські футболісти.

Раніше розповіли, що легендарний італійський клуб, де грали Баджо, Пірло та Гвардіола, опинився на межі зникнення.

Також написали, що під час фіналу Ліги націй на трибунах загинув уболівальник.

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