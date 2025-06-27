"ШІ інтегрують у зброю": Зеленський закликав партнерів блокувати постачання до РФ

"Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами, оскільки штучний інтелект все частіше і більше інтегрується у зброю", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що важливо вже зараз встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування.

Також, за словами президента, варто обмежити постачання:

інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів,

високопродуктивного обчислювального обладнання,

спеціалізованих датасетів, включно з комерційними супутниковими знімками.

"Тобто наша санкційна робота має бути абсолютно конкретною по кожному напрямку та максимально сучасною. Необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що це має допомогти не тільки в захисті від Росії безпосередньо, але також опосередковано від її спільників таких як режими в Пхеньяні та Тегерані.