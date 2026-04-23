ШІ-агенти у Chrome та Workspace: Google представила масштабне оновлення

Як працюють ШІ-агенти?

Ключова особливість нової системи - здатність ШІ розуміти "живий" контекст у відкритих вкладках браузера та приймати рішення на основі отриманої інформації.

Google пропонує ряд оновлень:

Функція auto browse - ШІ-агенти можуть самостійно порівнювати ціни, збирати дані конкурентів або підсумовувати портфоліо кандидатів. Користувачу достатньо дати запит, і система сама виконає необхідні переходи між вкладками.

Прискорення у Sheets та Docs - у таблицях Google ШІ-агенти заповнюють дані у 9 разів швидше за людину, оскільки вони здатні логічно передбачати наступні кроки. У документах Gemini навчився повністю імітувати стиль автора, створюючи тексти, які майже неможливо відрізнити від написаних людиною.

Безпека агентів - Google впровадила систему виявлення "аномальної активності агентів", щоб запобігти викраденню сесій та несанкціонованому доступу до корпоративних даних.

Нова роль користувача у робочому процесі

Попри високу автономність, Google залишає людину головною ланкою в ланцюгу управління. ШІ-агент готує та вводить дані, але фінальне підтвердження будь-якої дії залишається за користувачем.

Розробники акцентують: такий підхід дозволяє уникнути критичних помилок і, водночас, звільнити працівників для більш стратегічних завдань.

Оновлення ставлять Google у позицію лідера в гонці за корпоративні ШІ-інструменти. Компанія використовує свою головну перевагу - глибоку інтеграцію Chrome у робочі процеси мільйонів людей, щоб зробити використання ШІ природною частиною щоденної роботи.

Крім того, Google гарантує, що промпти та дані організацій не будуть використовуватися для навчання публічних моделей ШІ, що є критично важливим для безпеки сучасного бізнесу.