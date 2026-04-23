UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ШІ-агенти у Chrome та Workspace: Google представила масштабне оновлення

16:07 23.04.2026 Чт
2 хв
Техногігант обіцяє "нову еру" роботи в інтернеті
aimg Ольга Завада
Google автоматизує роботу у Chrome (фото: Getty Images)

Google перетворює свій браузер із простого інструменту перегляду сторінок на активного помічника, що здатен діяти самостійно. Головним анонсом конференції Cloud Next стало впровадження можливостей ШІ-агентів у Chrome.

Як працюють ШІ-агенти?

Ключова особливість нової системи - здатність ШІ розуміти "живий" контекст у відкритих вкладках браузера та приймати рішення на основі отриманої інформації.

Google пропонує ряд оновлень:

Функція auto browse - ШІ-агенти можуть самостійно порівнювати ціни, збирати дані конкурентів або підсумовувати портфоліо кандидатів. Користувачу достатньо дати запит, і система сама виконає необхідні переходи між вкладками.

Прискорення у Sheets та Docs - у таблицях Google ШІ-агенти заповнюють дані у 9 разів швидше за людину, оскільки вони здатні логічно передбачати наступні кроки. У документах Gemini навчився повністю імітувати стиль автора, створюючи тексти, які майже неможливо відрізнити від написаних людиною.

Безпека агентів - Google впровадила систему виявлення "аномальної активності агентів", щоб запобігти викраденню сесій та несанкціонованому доступу до корпоративних даних.

Нова роль користувача у робочому процесі

Попри високу автономність, Google залишає людину головною ланкою в ланцюгу управління. ШІ-агент готує та вводить дані, але фінальне підтвердження будь-якої дії залишається за користувачем.

Розробники акцентують: такий підхід дозволяє уникнути критичних помилок і, водночас, звільнити працівників для більш стратегічних завдань.

Оновлення ставлять Google у позицію лідера в гонці за корпоративні ШІ-інструменти. Компанія використовує свою головну перевагу - глибоку інтеграцію Chrome у робочі процеси мільйонів людей, щоб зробити використання ШІ природною частиною щоденної роботи.

Крім того, Google гарантує, що промпти та дані організацій не будуть використовуватися для навчання публічних моделей ШІ, що є критично важливим для безпеки сучасного бізнесу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google