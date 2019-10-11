Шевчук восстановлен в должности главы КСУ

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука
Станислав Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда Украины. Об этом сообщает его советник Дениса Невьядомский в Facebook.
Как сообщил советник, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука к Конституционному суду Украины в полном объеме.
"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объёме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины к немедленному исполнению", - написал он.
Напомним, в этому году 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В связи с этим, Станислав Шевчук заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично пятый президент Украины Петр Порошенко.
Позже Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение. Он просил суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.
Тогда, еще до увольнения Шевчука, РБК-Украина писало, что в расследовании программы "Наші гроші" сообщалось, что Шевчука могут уволить из-за влияния брата, который "надел" логотип Зе-команды.
В расследовании говорится, что 13 марта 2019 года трое судей Конституционного суда (Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко) написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к увольнению Шевчука.