У Шевченківський райсуд Києва надійшло клопотання про арешт догхантера Святогора

Про призначення судового засідання буде поінформовано додатково

На розгляд до Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно догхантера Олексія Святогора. Про це повідомляє прес-служба суду на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Святогора Олексія Анатолійовича - підозрюваного за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості)", - сказано у повідомленні.

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 11 червня 2018 р.

Зазначається, що інформацію про призначення судового засідання з розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку. Він був затриманий активістами і правоохоронцями, довго перебував у розшуку. Анонсувалося, що у понеділок, 11 червня, очікується обрання Святогору запобіжного заходу.