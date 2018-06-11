Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Шевченківський райсуд Києва надійшло клопотання про арешт догхантера Святогора

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 11:47
Фото: Шевченківський райсуд (webscreenshot google.com.ua/maps)
Фото: Шевченківський райсуд (webscreenshot google.com.ua/maps)

Про призначення судового засідання буде поінформовано додатково

На розгляд до Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно догхантера Олексія Святогора. Про це повідомляє прес-служба суду на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Святогора Олексія Анатолійовича - підозрюваного за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості)", - сказано у повідомленні.

 

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 11 червня 2018 р.

Зазначається, що інформацію про призначення судового засідання з розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, поліція Києва затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку. Він був затриманий активістами і правоохоронцями, довго перебував у розшуку. Анонсувалося, що у понеділок, 11 червня, очікується обрання Святогору запобіжного заходу.

У Києві суд арештував організаторів наркотрафіку на території двох областей Шевченківський райсуд Києва призначив перше засідання у справі Мартиненка
Теги публікації: Київ, арешт, животные, Шевченковский райсуд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся