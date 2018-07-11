В Киеве заминировали здание апелляционного админсуда

Новости Происшествия 11.07.2018 - 11:37
Фото: в Киеве заминировали КААС (facebook.com/appeal.administrative.court)
Фото: в Киеве заминировали КААС (facebook.com/appeal.administrative.court)

Из здания КААС эвакуировали работников и посетителей

В Киеве заминировали здание Киевского апелляционного административного суда (КААС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

"Киевский апелляционный административный суд заминирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время из здания суда эвакуировали работников и посетителей.

В Киеве заминировали здание апелляционного админсуда

Напомним, вчера, 10 июля 2018 года, во Львове неизвестные сообщили о "минировании" зданий по 5 адресам. Среди "заминированных" объектов четыре фитнес-клуба и один бизнес-центр. Кроме того, 5 июля во Львове "минировали" 15 зданий, а 6 июля - 15 зданий было "заминировано" в Харькове.

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Теги:  Киев,  минирование,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС