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Шевченко зрадив футболу з іншим спортом у компанії зірок: несподівані фото

Фото: Андрій Шевченко захопився гольфом ще під час ігрової кар'єри (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Легенда українського футболу Андрій Шевченко на своє 46-річчя зіграв у Матчі всіх зірок із гольфу в рамках Кубка Райдера-2023 у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter спортсмена.

Колишній керманич збірної України потрапив до команди культового гольфіста Корі Певіна. Компанію йому склали тенісист Новак Джоковіч, автогонщик Карлос Сайнс, екс-футболіст Гарет Бейл, американський футболіст Віктор Круз, серфінгіст Леонардо Фіораванті та інші селебрітіс.

Формат змагань передбачав поділ на пари в кожній з команд. Шевченко склав дует із капітаном Певіном, тож у третьому протистоянні вони вийшли проти іменитого гольфіса Коліна Монтгомері та знаного шанувальника гри Бейла. Останні з мінімальною перевагою здолали українця з американцем (2:1).

Зрештою, команда Певіна зазнала загальної поразки від команди Монтгомері (4:7). До цієї звитяги також долучилися Джоковіч і Фіораванті. Натомість ключової поразки зазнали Сайнс у компанії місцевого гольфіста Перріно (1:3).

"Особливий день у Римі на Кубку Райдера. Чудово проведений час із багатьма друзями – Матч усіх зірок був викликом. Із нетерпінням чекаю зустрічі та нової гри наступного разу", – написав у соцмережах Шевченко.

 

 

До слова, раніше згадали п'ять футбольних династій України в спеціальній підбірці.

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Андрій Шевченко