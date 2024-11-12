Шевченко ввійшов у Зал слави італійського футболу: список досягнень українця
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко отримав визнання своїх заслуг перед кальчо та введений у Зал слави італійського футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Італійської федерації футболу.
Українець поповнив компанію легендарних іноземців у Музео дель Кальчо. Він отримав визнання у рамках 12-го випуску заслужених персон італійського футболу.
Шевченко введений у Зал слави в категорії "Іноземний футболіст". У попередні роки туди потрапили Платіні, ван Бастен, Батістута, Марадона, Роналдо, Фалькао, Гулліт, Дзанетті, Бонєк, Румменігге та Зідан. Із цієї нагоди функціонер виголосив коротку промову.
"Любий "Мілане", дякую, що повірив у мене. Я з першого дня почувався членом сім'ї. Разом ми багато виграли, а я познайомився з незвичайними людьми, зокрема родиною Берлусконі, Адріано Галліані, Арієдо Брайдо, родиною Мальдіні. Потрапити в Зал слави італійського футболу – величезний привілей, і за це я вдячний усім моїм партнерам у "Мілані", керівництву та вболівальникам", – заявив Шевченко.
Андрій Шевченко в складі "Мілана"
Українець перебрався на "Сан-Сіро" влітку 1999 року за 25 млн доларів. У дебютному сезоні став найкращим бомбардиром Серії A, забивши 24 м'ячі.
Перші трофеї з "россонері" завоював у сезоні 2002/03. "Мілан" під керівництвом Карло Анчелотті виграв Кубок Італії та тріумфував у Лізі чемпіонів. У наступному сезоні команда Шевченка взяла Суперкубок УЄФА, а також здобула Скудетто. Український нападник вдруге в кар'єрі став найкращим голеадором чемпіонату Італії.
Завдяки успішному сезону 2003/04 Шевченко здобув "Золотий м'яч". Перед кампанією 2006/07 перейшов у лондонський "Челсі", але в сезоні 2008/09 повернувся до "Мілана" на правах оренди. Загалом зіграв за "россонері" 322 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 175 голів.
Трофеї Шевченка в Італії:
- Ліга чемпіонів 2002/03
- Кубок Італії 2002/03
- Суперкубок УЄФА-2003
- Серія A 2003/04
- Суперкубок Італії-2004
- приз Паоло Россі 1999/2000, 2003/04
- "Золотий м'яч-2004"
До слова, раніше розібрали внесок династії Мальдіні в італійський футбол.
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