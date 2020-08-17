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Шевченко рассказал, какой будет политика НБУ по делу ПриватБанка

Автор: Ростислав Шаправский

Глава НБУ не планирует проводить ревизию решений задним числом

Национальный банк продолжит защищать законность решений государства о национализации ПриватБанка. Новый руководитель НБУ поддерживает ту же политику в этом вопросе, которая была ранее.

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Об этом глава Нацбанка Кирилл Шевченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы направили соответствующие документы в Конституционный суд Украины касательно рассмотрения банковского закона (так называемый "антиколомойский закон", - ред.). Ревизия решений задним числом для меня неприемлема. Потому мы поддерживаем ту же политику в этом вопросе", - сказал он.

Шевченко уточнил, что не знаком с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским. Глава НБУ не стал комментировать причины, по которым депутаты, которых принято считать связанными с олигархами, критиковали его перед назначением в Нацбанк.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем.

Ранее РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.

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