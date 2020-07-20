Шевченко пояснил отказ НБУ сдерживать падение гривны

Национальный банка не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок в течение последней недели, поскольку колебания не были слишком сильными. Кроме того, ситуация стабилизируется.

Об этом новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко сказал во время пресс-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных", - сказал он.

При этом он отметил, что сегодня в конце наблюдался тренд в сторону укрепления гривны.

"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований ", - сказал Шевченко.

Напомним, курс доллара вырос после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ с уровня ниже 27 гривен за доллар до 27,7 гривен за доллар.

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.