Шевченко відкрив "Музей гривні просто неба" у Києві

За сприяння президента України Володимира Зеленського та за підтримки учасників фінансового ринку голова Нацбанку України Кирило Шевченко відкрив виставку "Музей гривні просто неба" на Контрактовій площі у Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення про відкриття виставки на сторінці Шевченка в Facebook.

"2 вересня 1996 року розпочалася грошова реформа, під час якої в обіг було введено нову грошову одиницю - гривню. Сьогодні ми за сприяння президента України та за підтримки учасників фінансового ринку урочисто відкрили виставку "Музей гривні просто неба" на Контрактовій площі. Виставка працюватиме весь вересень, гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого", - повідомив Шевченко.

За його словами, відвідувачі виставки дізнаються про гривню такі факти, про які раніше навіть не здогадувалися.

Також на виставці діє аудіогід, записаний не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку.

Додатково до Дня народження гривні Національний банк та Міністерство освіти і науки ініціювали проведення в усіх школах України тематичного уроку. Співробітники Нацбанку розробили конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи.