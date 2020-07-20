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Шевченко назвал четыре приоритета на посту главы НБУ

Автор: Александр Белоус

Новый глава НБУ надеется возобновить банковское кредитование

Новоназначенный глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко назвал четыре приоритетных направления на новом посту. В первую очередь, это возобновление кредитования.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мой курс базируется на четырех основных направлениях, приоритета", - сказал он.

По его, словам, первое, это реальное возобновление кредитования, поскольку для украинской экономики, которая находится "в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы та поддержка банковского сектора".

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В качестве второго приоритета он назвал сокращение размера портфеля плохих кредитов в банках.

"Приоритет третий - это сохранение макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Четвертым приоритетом Шевченко является продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Как сообщало РБК-Украина, новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что усилия центробанка должны сосредоточиться на поддержке украинской экономики.

При этом он выступил за сохранение независимости НБУ и продолжение политики макроэкономической стабилизации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ должен обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для граждан.

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