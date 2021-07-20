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Шевченко назвал "пиар-кампанией" уход топ-менеджеров из НБУ

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Украина, Вторник 20 июля 2021 14:49
Шевченко назвал "пиар-кампанией" уход топ-менеджеров из НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко назвал отставки руководителей департаментов НБУ "пиар-компанией". По его мнению, таким образом, на него пытаются оказывать "политическое давление".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шевченко изданию Financial Times.

Как отмечается в материале FT, глава лицензионного управления НБУ и восемь коллег ушли в отставку в прошлом месяце, жалуясь на отсутствие прозрачности и автономии, а также на концентрацию принятия решений в "одних руках"

Шевченко заявил, что это часть давления на него и центральный банк. "Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег", - сказал он.

"Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", - добавил он.

Напомним, 30 июля руководство департамента лицензирования НБУ в полном составе подало заявления об увольнении. Как заявил позицию руководитель департамента Александр Бевз, централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, недопустимы в работе Национального банка Украины.

Отметим, Кирилл Шевченко возглавляет НБУ с июля 2020 года. До этого его предшественник Яков Смолий подал в отставку и заявил о систематическом политическом давлении.

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