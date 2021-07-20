Шевченко назвав "піар-кампанією" звільнення топ-менеджерів з НБУ

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів НБУ "піар-компанією". На його думку, таким чином, на нього намагаються чинити "політичний тиск".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шевченка виданню Financial Times .

Як наголошується в матеріалі FT, глава ліцензійного управління НБУ і вісім колег пішли у відставку минулого місяця, скаржачись на відсутність прозорості та автономії, а також на концентрацію прийняття рішень в "одних руках"

Шевченко заявив, що це частина тиску на нього і центральний банк. "Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег", - сказав він.

"Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - додав він.