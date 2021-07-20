ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шевченко назвав "піар-кампанією" звільнення топ-менеджерів з НБУ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 20 липня 2021 14:49
Шевченко назвав "піар-кампанією" звільнення топ-менеджерів з НБУ Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів НБУ "піар-компанією". На його думку, таким чином, на нього намагаються чинити "політичний тиск".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шевченка виданню Financial Times.

Як наголошується в матеріалі FT, глава ліцензійного управління НБУ і вісім колег пішли у відставку минулого місяця, скаржачись на відсутність прозорості та автономії, а також на концентрацію прийняття рішень в "одних руках"

Шевченко заявив, що це частина тиску на нього і центральний банк. "Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег", - сказав він.

"Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - додав він.

Нагадаємо, 30 липня керівництво Департаменту ліцензування НБУ в повному складі подало заяви про звільнення. Як заявив позицію керівник департаменту Олександр Бевз, централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, неприпустимі в роботі Національного банку України.

Зазначимо, Кирило Шевченко очолює НБУ з липня 2020 року. До цього його попередник Яків Смолій подав у відставку і заявив про систематичний політичний тиск.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
Нападниці на банк у Києві загрожує до 15 років в'язниці
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року