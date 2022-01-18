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Из-за шествия на Крещение. В Днепре и Херсоне завтра перекроют центральные улицы

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Вторник 18 января 2022 16:29
Из-за шествия на Крещение. В Днепре и Херсоне завтра перекроют центральные улицы Фото: в Днепре и Херсоне пройдет крестный ход на Крещение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре и Херсоне завтра планируются массовые мероприятия по случаю празднования Крещения. В частности, в городах состоится крестный ход к местам купания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской и Херсонской областей.

В Днепре и Днепропетровской области безопасность во время проведения массовых мероприятий будут обеспечивать 700 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии. В Херсонской области за правопорядком будут следить 150 полицейских. Также в местах купания будут дежурить медики и спасатели.

В Днепре в 11:00 планируется проведение Крестного хода от Свято-Троицкого кафедрального собора до Собора Иоанна Крестителя. В этот период движение транспорта по центральным улицам города будет ограничено.

В Херсоне завтра также состоится крестный ход. В период с 12:00 до 12:30 верующие будут идти от Свято-Духовского кафедрального собора по маршруту: ул. Воронцовская - ул. Соборная - проспект Ушакова - площадь имени Тутушкина. Движение по этому маршруту перекроют.

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Днепр Херсон Крестный ход
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