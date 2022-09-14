Шестой транш. Боррель предложит ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине

"В ближайшее время я предложу выделить шестой транш из Европейского фонда мира для продолжения военной помощи Украине", - сказал он.

По словам Борреля, страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро из этой кредитной линии в виде 5 траншей по 500 млн евро.

"Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Европейский фонд мира является межправительственным фондом, созданным государствами-членами и не подлежит парламентскому контролю.

"Это не финансирование из европейского бюджета", - добавил Боррель.