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Шестой транш. Боррель предложит ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине

Фото: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Государствам-членам Европейского Союза вскоре будет предложено предоставить новое финансирование на поставки вооружений Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro, которое обнародовало заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В ближайшее время я предложу выделить шестой транш из Европейского фонда мира для продолжения военной помощи Украине", - сказал он.

По словам Борреля, страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро из этой кредитной линии в виде 5 траншей по 500 млн евро.

"Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Европейский фонд мира является межправительственным фондом, созданным государствами-членами и не подлежит парламентскому контролю.

"Это не финансирование из европейского бюджета", - добавил Боррель.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет оборонной помощи для Украины. Информация по нему появится в ближайшие дни.

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Евросоюз