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Шестой пакет санкций ЕС против России может содержать частичное эмбарго на импорт нефти

Европейский совет (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В шестой пакет санкций против России могут включить ограничения на импорт российской нефти. Предполагается, что ограничения будут составлены таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран-членов ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который активно рассматривается – это та или иная форма нефтяного эмбарго.

"Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", — сказал Домбровскис.

Он также отметил, что детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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