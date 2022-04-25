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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити часткове ембарго на імпорт нафти

Європейська рада (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У шостий пакет санкцій проти Росії можуть включити обмеження на імпорт російської нафти. Передбачається, що обмеження будуть складені таким чином, щоб мінімізувати збиток для країн-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке активно розглядається – це та чи інша форма нафтового ембарго.

"Коли ми вводимо санкції, ми повинні це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутній збиток для себе", — сказав Домбровскіс.

Він також зазначив, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або введення тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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