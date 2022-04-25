Шестой пакет санкций ЕС против России может содержать частичное эмбарго на импорт нефти
В шестой пакет санкций против России могут включить ограничения на импорт российской нефти. Предполагается, что ограничения будут составлены таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран-членов ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС работает над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который активно рассматривается – это та или иная форма нефтяного эмбарго.
"Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", — сказал Домбровскис.
Он также отметил, что детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.
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