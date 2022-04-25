Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити часткове ембарго на імпорт нафти
У шостий пакет санкцій проти Росії можуть включити обмеження на імпорт російської нафти. Передбачається, що обмеження будуть складені таким чином, щоб мінімізувати збиток для країн-членів ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС працює над шостим пакетом санкцій, і одне з питань, яке активно розглядається – це та чи інша форма нафтового ембарго.
"Коли ми вводимо санкції, ми повинні це робити таким чином, щоб максимально посилити тиск на Росію, мінімізуючи при цьому супутній збиток для себе", — сказав Домбровскіс.
Він також зазначив, що деталі санкцій ще не узгоджені, але можуть включати поступову відмову від російської нафти або введення тарифів на експорт, що перевищує певну цінову межу.
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