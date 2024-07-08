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Шестиразовий володар Кубка Стенлі став антиросійським прикладом для НХЛ: що трапилося

Фото: "Брюїнз" не підписують талантів із РФ (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Брюїнз" став єдиним клубом Національної хокейної ліги, який впродовж останніх п'яти років не обрав жодного росіянина на драфті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Score.

"Ведмеді" спробувала задати тренд стосовно російських і білоруських хокеїстів. За останні п'ять років "Брюїнз" використали 23 вибори на драфті, але не взяли жодного представника країни-агресорки та її союзниці.

Шляхом "Бостона" пішла й низка інших команд. Зокрема, "Айлендерс", "Детройт", "Лос-Анджелес", "Оттава" та "Рейнджерс" за звітний період обрали лише по одному росіянину чи білорусу. Натомість геть позбавлена принципів "Кароліна", яка за 5 років обрала 20 хокеїстів із РФ, зокрема й шістьох цьогоріч.

Наразі в ростері "Брюїнз" лише один російських хокеїстів. 1 липня "Бостон" узяв вільним агентом Нікіту Задорову. Восени торік він засудив вторгнення РФ до України та висловив сумніви щодо можливого повернення на батьківщину бодай колись.

"Бостон" розпочне черговий сезон НХЛ у ніч проти 9 жовтня. Суперником "Брюїнз" на виїзді стане володар Кубка Стенлі "Флорида". Перший домашній матч підопічні Дона Свіні зіграють 11 жовтня проти "Монреаля".

До слова, раніше "Сан-Хосе" обрав канадця Селебріні під першим номером драфту-2024.

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