Шестикратный обладатель Кубка Стэнли стал антироссийским примером для НХЛ: что произошло

"Медведи" попыталась задать тренд по отношению к российским и белорусским хоккеистам. За последние пять лет "Брюинз" использовали 23 выбора на драфте, но не взяли ни одного представителя страны-агрессора и ее союзника.

По пути "Бостона" пошел и ряд других команд. В частности, "Айлендерс", "Детройт", "Лос-Анджелес", "Оттава" и "Рейнджерс" за отчетный период выбрали только по одному россиянину или белорусу. В свою очередь лишена принципов "Каролина", выбравшая за 5 лет 20 хоккеистов из РФ, в том числе и шесть в этом году.

Пока в ростере "Брюинз" только один российский хоккеист. 1 июля "Бостон" взял свободным агентом Никиту Задорову. Осенью прошлого года он осудил вторжение РФ в Украину и выразил сомнения в возможном возвращении на родину хотя бы когда-то.

"Бостон" начнет очередной сезон НХЛ в ночь на 9 октября. Соперником "Брюинз" на выезде станет обладатель Кубка Стэнли "Флорида". Первый домашний матч подопечные Дона Суини сыграют 11 октября против Монреаля.