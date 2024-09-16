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Шестиразовий чемпіон України відновив кар'єру після двох років простою: ним захоплювався Пеле

Бразилія, Понеділок 16 вересня 2024 18:51
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Шестиразовий чемпіон України відновив кар'єру після двох років простою: ним захоплювався Пеле Фото: Дентінью у складі "Шахтаря" (x.com/dentinho)
Автор: Андрій Костенко

Колишній нападник "Шахтаря" Дентінью вперше за тривалий час зіграв на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OPOVO.

35-річний футболіст зіграв за "Амазонас" у бразильської Серії В. Про перехід колишнього легіонера донецького клубу до "Амазонаса" стало відомо ще в квітні. Однак через постійні травми бразильцю знадобилося 130 днів, щоб нарешті дебютувати за свій новий клуб.

Взагалі ж Дентінью залишався поза великим футболом трохи більше двох років. Попереднього разу він виходив на поле 10 вересня 2022 року у складі бразильської "Сеари" (також у Серії В), яка восени того ж року розірвала контракт із екс-"гірником".

Хто такий Дентінью

Вихованець бразильського "Корінтіанса" приєднався до "Шахтаря" влітку 2011 року. Він провів у складі "гірників" десять сезонів (за виключенням 2013 року, коли був у оренді в турецькому "Бешикташі"). У складі донецької команди бразилець став шестиразовим чемпіоном України, а також по п’ять разів виграв Кубок та Суперкубок України.

Свого він часу вважався одним з найперспективніших молодих футболістів Бразилії. Пеле називав його найкращим молодим форвардом країни після Роналдо. Король футболу навіть припустив, що Дентінью може стати найкращим у світі, але, як і у багатьох своїх прогнозах, помилився.

Раніше англійські клуби забракували перспективного українця.

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