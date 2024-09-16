Шестикратный чемпион Украины возобновил карьеру после двух лет простоя: им восхищался Пеле

35-летний футболист сыграл за "Амазонас" в бразильской Серии В. О переходе бывшего легионера донецкого клуба в "Амазонас" стало известно еще в апреле. Однако из-за постоянных травм бразильцу понадобилось 130 дней, чтобы наконец дебютировать за свой новый клуб.

Вообще же Дентиньо оставался вне большого футбола чуть более двух лет. В предыдущий раз он выходил на поле 10 сентября 2022 в составе бразильской "Сеары" (также в Серии В), которая осенью того же года расторгла контракт с экс-"горняком".

Кто такой Дентиньо

Воспитанник бразильского "Коринтианса" присоединился к "Шахтеру" летом 2011 года. Он провел в составе "горняков" десять сезонов (за исключением 2013 года, когда был в аренде в турецком "Бешикташе"). В составе донецкой команды бразилец стал шестикратным чемпионом Украины, а также пять раз выиграл Кубок и Суперкубок Украины.

В свое время он считался одним из самых перспективных молодых футболистов Бразилии. Пеле называл его самым лучшим молодым форвардом страны после Роналдо. Король футбола даже предположил, что Дентиньо может стать лучшим в мире, но, как и во многих своих прогнозах, ошибся.