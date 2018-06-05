Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В шести областных центрах Украины построят дворцы спорта

НовостиОбщество    05.06.2018 - 16:55
Иллюстративное фото (http://dsmsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (http://dsmsu.gov.ua)

Спортивные комплексы построят в Виннице, Тернополе, Черкассах, Львове, Хмельницком и Ровно

Правительство выделило субвенцию на строительство многофункциональных спортивных комплексов в Виннице, Тернополе, Черкассах, Львове, Хмельницком и Ровно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Сообщается, что государство выделило по 27 млн гривен целевых субвенций на строительство или реконструкцию спортивных комплексов. Средства будут предоставляться на условиях софинансирования из местных бюджетов.

Кроме того, еще одним критерием выделения средств из госбюджета является размер комплексов.

Так средства будут выделяться только на объекты, вместимость которых составляет не менее 2,5 тыс. зрительских мест.

Напомним, НСК "Олимпийский" в Киеве, где состоялся финал Лиги чемпионов, попал в число элитных стадионов Европы.

 

Минспорта сняло запрет на выступления украинских спортсменов в России На комитет Рады вынесли спекулятивные вопросы для сведения счетов с Ждановым, - советник
Теги публикации: Министерство по делам семьи, молодежи и спорта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top