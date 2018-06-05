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В шести обласних центрах України побудують палаци спорту

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 16:55
Ілюстративне фото (http://dsmsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (http://dsmsu.gov.ua)

Спортивні комплекси побудують у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Львові, Хмельницькому та Рівному

Уряд виділив субвенцію на будівництво багатофункціональних спортивних комплексів у Вінниці, Тернополі, Черкасах, Львові, Хмельницькому та Рівному. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Повідомляється, що держава виділила 27 млн гривень цільових субвенцій на будівництво або реконструкцію спортивних комплексів. Кошти будуть надаватися на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Крім того, ще одним критерієм виділення коштів з держбюджету є розмір комплексів.

Так кошти будуть виділятися тільки на об'єкти, місткість яких становить не менше 2,5 тис. глядацьких місць.

Нагадаємо, НСК "Олімпійський" в Києві, де відбувся фінал Ліги чемпіонів, потрапив до числа елітних стадіонів Європи.

 

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Теги публікації: Министерство по делам семьи, молодежи и спорта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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