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Шестерых удалось спасти. В России уточнили число жертв авиакатастрофы

Автор: Илона Свиридова

В результате авиакатастрофы в России удалось спасти семерых человек. Министерство здравоохранения подтверждает гибель 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что при крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, всего на борту находились 22 человека - 20 парашютистов и два члена экипажа

"По предварительным данным на 11:00, в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - сообщил в воскресенье помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Пострадавших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу. На месте катастрофы работают более 50 спасателей, привлечены 17 единиц техники.

Напомним, согласно первоначальной информации, сообщалось о 19 погибших, причина катастрофы устанавливается.

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