Шістьох вдалося врятувати. У Росії уточнили кількість жертв авіакатастрофи

В результаті авіакатастрофи в Росії вдалося врятувати шістьох осіб. Міністерство охорони здоров'я підтверджує загибель 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що при катастрофі літака L-410 в Татарстані загинули 16 осіб, загалом на борту знаходилися 22 особи - 20 парашутистів і два члени екіпажу

"За попередніми даними на 11:00, в результаті жорсткої посадки літака L-410 в Мензелінському районі Татарстану 16 осіб загинули, шестеро постраждалих госпіталізуються в медичні установи республіки бригадами швидкої допомоги та санітарної авіації", - повідомив у неділю помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов.

Постраждалих доставили в Мензелінську центральну районну лікарню. На місці катастрофи працюють понад 50 рятувальників, залучено 17 одиниць техніки.