Шестеро жертв теракту в Сіднеї мають українське походження, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Сторони обговорили постачання ракет для української протиповітряної оборони та теракт на пляжі Бонді, де серед загиблих були українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
"Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони", - зазначив президент.
Також Зеленський повідомив, що особисто висловив прем'єру Австралії співчуття у зв'язку з терактом на пляжі Бонді, яка сталася в Сіднеї під час святкування Хануки в грудні. Серед загиблих тоді були також українці.
"Висловив особисто прем’єр-міністру співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця. Шестеро жертв - українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - зазначив він.
Нагадаємо, що 14 грудня 2025 року, в австралійському місті Сідней на пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Хануки. Теракт влаштували двоє пакистанців - син та батько. Останнього застрелили під час затримання, а другому терористу, 24-річному Навіду Акраму, висунуто обвинувачення за 59 пунктами, включно з убивством і тероризмом.
Внаслідок теракту загинуло 16 осіб, в тому числі громадяни українського походження. Серед загиблих - емігрант з України Алекс Клейтман, який пережив Голокост і прожив у країні майже 60 років. Також загинув ужгородець Тібор Віцен, та ще четверо українців.
