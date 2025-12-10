Шестеро дітей у Сумах постраждали через легковажність зі зброєю дорослого
У Сумах поранені шестеро дітей через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослої людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.
Шестеро дітей, наймолодшому з яких 13 років, постраждали: травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.
П'ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає, зазначив голова ОВА.
За його словами, правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі - робота слідства і невідворотне покарання, наголосив Олег Григоров.
"Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей, - ідеться у дописі голови ОВА. - Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку".
Подробиць надзвичайної події та обставин, за яких діти отримали травми, він не навів.
Нелегальне володіння зброєю
Раніше РБК-Україна розповідало, що Служба безпеки України та Нацполіція провели масштабну операцію у п’яти регіонах країни, нейтралізувавши дві злочинні групи торговців зброєю.
Зловмисники нелегально продавали кримінальним угрупованням трофейну зброю, вивезену з деокупованих територій під виглядом волонтерської діяльності. Учасники угруповань відновлювали зброю у підпільних майстернях, а клієнтів шукали через даркнет.
Також ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №9538, що дозволяє цивільним громадянам володіти та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси, отримані від МВС, для захисту від збройної агресії Росії.