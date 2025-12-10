ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Шестеро дітей у Сумах постраждали через легковажність зі зброєю дорослого

Суми, Середа 10 грудня 2025 01:50
UA EN RU
Шестеро дітей у Сумах постраждали через легковажність зі зброєю дорослого Ілюстративне фото: людина зі зброєю (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Сумах поранені шестеро дітей через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослої людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Шестеро дітей, наймолодшому з яких 13 років, постраждали: травми вони отримали через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого.

П'ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає, зазначив голова ОВА.

За його словами, правоохоронці спрацювали оперативно: підозрюваного затримано. Далі - робота слідства і невідворотне покарання, наголосив Олег Григоров.

"Будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки. І сьогодні ці наслідки торкнулися дітей, - ідеться у дописі голови ОВА. - Такі дії мають отримати жорстку правову оцінку".

Подробиць надзвичайної події та обставин, за яких діти отримали травми, він не навів.

Нелегальне володіння зброєю

Раніше РБК-Україна розповідало, що Служба безпеки України та Нацполіція провели масштабну операцію у п’яти регіонах країни, нейтралізувавши дві злочинні групи торговців зброєю.

Зловмисники нелегально продавали кримінальним угрупованням трофейну зброю, вивезену з деокупованих територій під виглядом волонтерської діяльності. Учасники угруповань відновлювали зброю у підпільних майстернях, а клієнтів шукали через даркнет.

Також ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №9538, що дозволяє цивільним громадянам володіти та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси, отримані від МВС, для захисту від збройної агресії Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Діти
Новини
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті