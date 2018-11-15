Шесть вещей, которые нужно знать о будущем е commerce-рынка Украины — Валерия Вагоровская

Какой последний товар Вы купили в Интернете? Вам, вероятно, не придется думать слишком долго. Люди проводят много времени в социальных сетях и все чаще покупают через Instagram, Facebook и другие популярные соц сети. Те, кто постарше склоняются к выбору товаров через интернет-магазины или телемагазины. Любят подолгу перечитывать всю подробную информацию о товаре, обращая внимание на отзывы.
Все чаще покупки происходят именно в Интернете, по результатам первого квартала 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн. Это на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года.
Всего с начала года совершено 1,423 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к первому полугодию 2017 - 34,9%) на 572,5 млрд грн (+ 64,5%).
Новые технологии и инновации, такие как переход к диджитал сервисам и онлайн оплате, меняют характер покупок. Давайте рассмотрим, как изменится розничная торговля.
Мы живем в эпоху циклической экономики, перерабатывая материалы вместо того, чтобы просто выбросить их. Это предстоящий тренд в розничной торговле, по словам Крессе Рестлинг из модного luxury бренда Elvis & Kresse. При создании своей компании Рестлинг ставила перед собой задачу решить проблему с десятью миллионами тонн мусора в Лондоне в год . Компания превратила пожарные шланги, подлежащие утилизации в материал для изготовления роскошных изделий, а затем взялась за отходы кожевенной промышленности. Компания Рестлинг является Сертифицированной Корпорацией В (Certified B Corporation - сертификат подтверждающий наличие наивысших социальных и экологических показателей, прозрачности и финансовой ответственности). Кресс считает свое предприятие компанией будущего.
Розничная торговля на данный момент остается актуальной, но она может отстать от новых потребностей клиентов из-за трудности быстрого запуска новых продуктов. В настоящее время самое важное - это скорость твоего развития. Специалисты уверены, что сегодня новые продукты должны появляться раз в один или два квартала, а не через несколько лет, как ранее. Добиться этого можно путем использования искусственного интеллекта как основного инструмента , который поможет работать с логистикой, запасами, финансовым прогнозом или технологическим процессом.
Люди любят тратить, но часто ненавидят думать об оплате. Процесс должен стать невидимым для клиента, занимать минимум времени. К примеру Uber, пользователи платят, даже не замечая этого. Платеж стал невидимым. Эта легкость оплаты должна быть во всех сферах, когда мы платим онлайн, когда мы платим в магазине. Когда компания не готова создавать процесс оплаты быстрым и незаметным, это значит, что компания не готова к изменениям и и инновационным решениям.
Хорошая новость для покупателей: сейчас именно они создают правила инноваций. Каждая компания должна в своем развитии ориентироваться на запросы, нужды и пожелания потребителей.
Если ритейлеры завтрашнего дня не смогут прислушиваться к потребностям своих потребителей и, что еще важнее, идти в ногу с их постоянно растущими ожиданиями от покупок, это станет концом их бизнеса. Потребители не любят разногласия. Директора группы Facebook Мартина Харбека, считает: “Чтобы выжить, компаниям придется не отставать от стандартов, установленных для клиентов лучшим брендом в этой области. И способ сделать это - полностью устранить разницу”
Многие эксперты считают, что физические магазины будут представлять собой место, где бренды и клиенты смогут выстраивать доверительные отношения. Будущее розничной торговли переходит с транзакционного бизнеса к поведенческому - выстраивание отношений с клиентами. Бренды будут давать больше возможностей для клиентов в физических магазинах для ознакомления с товаром, а транзакционный бизнес (оплата) перейдет в онлайн.
Многие предприниматели уже оценили преимущества интернет-магазина, и используют его наряду со своим реальным магазином, получая дополнительную прибыль, а некоторые переходят исключительно на бизнес в интернете, так как выгода в этом существенная.
Чтобы весь процесс покупки происходил в онлайн-режиме, был удобен и совершался в несколько кликов, существуют электронные платежные системы. Одна из лидирующих на рынке - Fondy. Это отличный инструмент, который помогает сделать процесс покупки действительно комфортным для пользователя, а торговцу оперативно получить средства на свой расчетный счет.
Определенно физические магазины будут существовать, но видоизменившиеся в цифровые бренды. Типичным примером цифрового бренда, использующего потенциал физического мира, является The Dreamery от Casper в Нью-Йорке. Компания сна открыла магазин, где потребители могут заказать 45-минутный сон, чтобы опробовать матрасы, прежде чем они их купят. Это позволяет потребителям, контекстуализировать способ покупки продукта.
Искусственный интеллект и цифровые инструменты помогут розничным торговцам узнать больше о потребностях своих клиентов, но сосредоточить внимание стоит на создании отношений с людьми, это по-прежнему будет ключевой задачей для брендов. И физический мир - это то, где это произойдет.