Шесть вещей, которые нужно знать о будущем е commerce-рынка Украины — Валерия Вагоровская

Какой последний товар Вы купили в Интернете? Вам, вероятно, не придется думать слишком долго. Люди проводят много времени в социальных сетях и все чаще покупают через Instagram, Facebook и другие популярные соц сети. Те, кто постарше склоняются к выбору товаров через интернет-магазины или телемагазины. Любят подолгу перечитывать всю подробную информацию о товаре, обращая внимание на отзывы.

Все чаще покупки происходят именно в Интернете, по результатам первого квартала 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн. Это на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года.

Всего с начала года совершено 1,423 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к первому полугодию 2017 - 34,9%) на 572,5 млрд грн (+ 64,5%).

Новые технологии и инновации, такие как переход к диджитал сервисам и онлайн оплате, меняют характер покупок. Давайте рассмотрим, как изменится розничная торговля.

1. Будущее устойчиво: вторая жизнь

Мы живем в эпоху циклической экономики, перерабатывая материалы вместо того, чтобы просто выбросить их. Это предстоящий тренд в розничной торговле, по словам Крессе Рестлинг из модного luxury бренда Elvis & Kresse. При создании своей компании Рестлинг ставила перед собой задачу решить проблему с десятью миллионами тонн мусора в Лондоне в год . Компания превратила пожарные шланги, подлежащие утилизации в материал для изготовления роскошных изделий, а затем взялась за отходы кожевенной промышленности. Компания Рестлинг является Сертифицированной Корпорацией В (Certified B Corporation - сертификат подтверждающий наличие наивысших социальных и экологических показателей, прозрачности и финансовой ответственности). Кресс считает свое предприятие компанией будущего.

2. Как инновации помогут интернет торговле оставаться актуальной

Розничная торговля на данный момент остается актуальной, но она может отстать от новых потребностей клиентов из-за трудности быстрого запуска новых продуктов. В настоящее время самое важное - это скорость твоего развития. Специалисты уверены, что сегодня новые продукты должны появляться раз в один или два квартала, а не через несколько лет, как ранее. Добиться этого можно путем использования искусственного интеллекта как основного инструмента , который поможет работать с логистикой, запасами, финансовым прогнозом или технологическим процессом.

3. Нам больше не придется думать о наличных деньгах

Люди любят тратить, но часто ненавидят думать об оплате. Процесс должен стать невидимым для клиента, занимать минимум времени. К примеру Uber, пользователи платят, даже не замечая этого. Платеж стал невидимым. Эта легкость оплаты должна быть во всех сферах, когда мы платим онлайн, когда мы платим в магазине. Когда компания не готова создавать процесс оплаты быстрым и незаметным, это значит, что компания не готова к изменениям и и инновационным решениям.

4. Потребитель будет королем

Хорошая новость для покупателей: сейчас именно они создают правила инноваций. Каждая компания должна в своем развитии ориентироваться на запросы, нужды и пожелания потребителей.

5. Отсутствие разногласия станет новой нормой

Если ритейлеры завтрашнего дня не смогут прислушиваться к потребностям своих потребителей и, что еще важнее, идти в ногу с их постоянно растущими ожиданиями от покупок, это станет концом их бизнеса. Потребители не любят разногласия. Директора группы Facebook Мартина Харбека, считает: “Чтобы выжить, компаниям придется не отставать от стандартов, установленных для клиентов лучшим брендом в этой области. И способ сделать это - полностью устранить разницу”

Многие эксперты считают, что физические магазины будут представлять собой место, где бренды и клиенты смогут выстраивать доверительные отношения. Будущее розничной торговли переходит с транзакционного бизнеса к поведенческому - выстраивание отношений с клиентами. Бренды будут давать больше возможностей для клиентов в физических магазинах для ознакомления с товаром, а транзакционный бизнес (оплата) перейдет в онлайн.

Многие предприниматели уже оценили преимущества интернет-магазина, и используют его наряду со своим реальным магазином, получая дополнительную прибыль, а некоторые переходят исключительно на бизнес в интернете, так как выгода в этом существенная.

Чтобы весь процесс покупки происходил в онлайн-режиме, был удобен и совершался в несколько кликов, существуют электронные платежные системы. Одна из лидирующих на рынке - Fondy. Это отличный инструмент, который помогает сделать процесс покупки действительно комфортным для пользователя, а торговцу оперативно получить средства на свой расчетный счет.

"Физические магазины никуда не уйдут"

Определенно физические магазины будут существовать, но видоизменившиеся в цифровые бренды. Типичным примером цифрового бренда, использующего потенциал физического мира, является The Dreamery от Casper в Нью-Йорке. Компания сна открыла магазин, где потребители могут заказать 45-минутный сон, чтобы опробовать матрасы, прежде чем они их купят. Это позволяет потребителям, контекстуализировать способ покупки продукта.

Искусственный интеллект и цифровые инструменты помогут розничным торговцам узнать больше о потребностях своих клиентов, но сосредоточить внимание стоит на создании отношений с людьми, это по-прежнему будет ключевой задачей для брендов. И физический мир - это то, где это произойдет.