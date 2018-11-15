Шість речей, які потрібно знати про майбутнє е commerce-ринку України - Валерія Вагоровський

Який останній товар Ви купили в Інтернеті? Вам, мабуть, не доведеться думати занадто довго. Люди проводять багато часу в соціальних мережах і все частіше купують через Instagram, Facebook і інші популярні соц мережі. Ті, хто постарше схиляються до вибору товарів через інтернет-магазини або телемагазини. Люблять довго перечитувати всю детальну інформацію про товар, звертаючи увагу на відгуки.

Все частіше покупки відбуваються саме в Інтернеті, за результатами першого кварталу 2018 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій підвищилася до 44,4% і склала 272,6 млрд грн. Це на 5,1% більше в порівнянні з підсумками 2017 року.

Всього з початку року скоєно 1,423 млрд безготівкових операцій в мережі інтернет з використанням мобільного банкінгу, а також системи e-commerce (приріст до першого півріччя 2017 - 34,9%) на 572,5 млрд грн (+ 64,5%).

Нові технології та інновації, такі як перехід до Діджитал сервісів і онлайн оплаті, змінюють характер покупок. Давайте розглянемо, як зміниться роздрібна торгівля.

1. Майбутнє стійко: друге життя

Ми живемо в епоху циклічної економіки, переробляючи матеріали замість того, щоб просто викинути їх. Це майбутній тренд в роздрібній торгівлі, за словами Крессе Рестлинг з модного luxury бренду Elvis & Kresse. При створенні своєї компанії Рестлинг ставила перед собою завдання вирішити проблему з десятьма мільйонами тонн сміття в Лондоні в рік. Компанія перетворила пожежні шланги, що підлягають утилізації в матеріал для виготовлення розкішних виробів, а потім взялася за відходи шкіряної промисловості. Компанія Рестлинг є Сертифікованої Корпорацією В (Certified B Corporation - сертифікат підтверджує наявність найвищих соціальних і екологічних показників, прозорості та фінансової відповідальності). Кресс вважає своє підприємство компанією майбутнього.

2. Як інновації допоможуть інтернет торгівлі залишатися актуальною

Роздрібна торгівля на даний момент залишається актуальною, але вона може відстати від нових потреб клієнтів через труднощі швидкого запуску нових продуктів. В даний час найважливіше - це швидкість твого розвитку. Фахівці впевнені, що сьогодні нові продукти повинні з'являтися раз в один або два квартали, а не через кілька років, як раніше. Домогтися цього можна шляхом використання штучного інтелекту як основного інструменту, який допоможе працювати з логістикою, запасами, фінансовим прогнозом або технологічним процесом.

3. Нам більше не доведеться думати про готівці

Люди люблять витрачати, але часто ненавидять думати про оплату. Процес повинен стати невидимим для клієнта, займати мінімум часу. Наприклад Uber, користувачі платять, навіть не помічаючи цього. Платіж став невидимим. Ця легкість оплати повинна бути у всіх сферах, коли ми платимо онлайн, коли ми платимо в магазині. Коли компанія не готова створювати процес оплати швидким і непомітним, це означає, що компанія не готова до змін і та інноваційним рішенням.

4. Споживач буде королем

Гарна новина для покупців: зараз саме вони створюють правила інновацій. Кожна компанія повинна в своєму розвитку орієнтуватися на запити, потреби та побажання споживачів.

5. Відсутність розбіжності стане новою нормою

Якщо рітейлери завтрашнього дня не зможуть прислухатися до потреб своїх споживачів і, що ще важливіше, йти в ногу з їх постійно зростаючими очікуваннями від покупок, це стане кінцем їх бізнесу. Споживачі не люблять розбіжності. Директора групи Facebook Мартіна Харбека, вважає: "Щоб вижити, компаніям доведеться не відставати від стандартів, встановлених для клієнтів найкращим брендом у цій галузі. І спосіб зробити це - повністю усунути різницю".

Багато експертів вважають, що фізичні магазини будуть являти собою місце, де бренди і клієнти зможуть вибудовувати довірчі відносини. Майбутнє роздрібної торгівлі переходить з транзакційного бізнесу до поведінкового - вибудовування відносин з клієнтами. Бренди будуть давати більше можливостей для клієнтів в фізичних магазинах для ознайомлення з товаром, а транзакційний бізнес (оплата) перейде в онлайн.

Багато підприємців вже оцінили переваги інтернет-магазину, і використовують його поряд зі своїм реальним магазином, отримуючи додатковий прибуток, а деякі переходять виключно на бізнес в інтернеті, так як вигода в цьому істотна.

Щоб весь процес покупки відбувався в онлайн-режимі, був зручний і відбувався в кілька кліків, існують електронні платіжні системи. Одна з лідируючих на ринку - Fondy. Це відмінний інструмент, який допомагає зробити процес покупки дійсно комфортним для користувача, а торговцю оперативно отримати кошти на свій розрахунковий рахунок.

"Фізичні магазини нікуди не підуть"

Безумовно фізичні магазини будуть існувати, але видозмінив в цифрові бренди. Типовим прикладом цифрового бренду, що використовує потенціал фізичного світу, є The Dreamery від Casper в Нью-Йорку. Компанія сну відкрила магазин, де споживачі можуть замовити 45-хвилинний сон, щоб випробувати матраци, перш ніж вони їх куплять. Це дозволяє споживачам, контекстуалізувати спосіб покупки продукту.

Штучний інтелект і цифрові інструменти допоможуть роздрібним торговцям дізнатися більше про потреби своїх клієнтів, але зосередити увагу варто на створенні відносин з людьми, це як і раніше буде ключовим завданням для брендів. І фізичний світ - це те, де це станеться.