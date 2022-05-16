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Шесть украинских больниц получат технологии для лечения травм сосудов

Производство бесклеточных сосудов (Фото: clarknexsen.com)
Автор: Константин Широкун

Шесть украинских больниц, работающих с ранеными в результате российских атак, получат новейшие материалы для лечения сосудистых травм. Первые поставки бесклеточных сосудов человека – уже на пути в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Управлением по продовольствию и медикаментам США скоординирована доставка новых средств лечения производства Humacyte.

"Humacyte гордится тем, что вносит свой вклад в текущую медицинскую помощь Украине и поддерживает пациентов и отважных медицинских работников на местах во время этого гуманитарного кризиса", – отметила Лаура Никласон, доктор медицинских наук, главный исполнительный директор Humacyte.

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с начала полномасштабной войны в Украине повреждено более 600 медучреждений. Для их восстановления необходимо 32 млрд гривен.

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