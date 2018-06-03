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Интервью

Шесть стран-участниц G7 выразили обеспокоенность в связи с новыми пошлинами США

НовостиЭкономика    03.06.2018 - 08:41
Фото: министр финансов Канады Билл Морно (flickr.com)
Фото: министр финансов Канады Билл Морно (flickr.com)

Обсуждение пошлин США продолжится на саммите G7 в Квебеке

Британия, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада обеспокоены и разочарованы решением США ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов "Большой семерки" (G7), передает Reuters.

Сообщается, что по итогам саммита министров финансов стран G7 в Канаде шесть стран-участниц выразили обеспокоенность и разочарование решением Вашингтона ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики.

"Министры финансов и руководители Центральных банков потребовали, чтобы министр финансов США сообщил о нашей единодушной обеспокоенности и разочаровании… обсуждение этой проблемы должно продолжиться и на саммите лидеров стран G7 в Квебеке", - говорится в заявлении, которое зачитал министр финансов Канады Билл Морно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не боится торговой войны с Евросоюзом, Канадой и Мексикой из-за пошлин на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию.

Отметим, с 1 июня Вашингтон начал взимать денежный сбор за импорт в США стали и алюминия из Мексики, Канады и стран Евросоюза. На импорт стали действует пошлина в размере 25%, алюминия - 10%.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, G7, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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