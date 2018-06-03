Шість країн-учасниць G7 висловили стурбованість у зв'язку з новими митами США

Обговорення мит США продовжиться на саміті G7 у Квебеку

Британія, Німеччина, Італія, Франція, Японія і Канада стурбовані і розчаровані рішенням США ввести нові мита на імпорт сталі і алюмінію. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів "Великої сімки" (G7), передає Reuters.

Повідомляється, що за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7 у Канаді шість країн-учасниць висловили стурбованість і розчарування рішенням Вашингтона ввести мита на імпорт сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади та Мексики.

"Міністри фінансів і керівники Центральних банків вимагають, щоб міністр фінансів США повідомив про нашу одностайну стурбованість і розчарування... обговорення цієї проблеми має продовжитися й на саміті лідерів країн G7 у Квебеку", - йдеться в заяві, яку зачитав міністр фінансів Канади Білл Морно.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться торгової війни з Євросоюзом, Канадою і Мексикою через мита на імпортовану сталеву і алюмінієву продукцію.

Відзначимо, з 1 червня Вашингтон почав стягувати грошовий збір за імпорт до США сталі та алюмінію з Мексики, Канади і країн Євросоюзу. На імпорт сталі діє мито в розмірі 25%, алюмінію - 10%.