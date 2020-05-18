Шесть стран сделали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымских татар

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа. Они заявили, что трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на совместное заявление стран.

"76 лет назад, 18 мая 1944 года советскими карательными органами осуществлено преступную депортацию крымскотатарского народа с территории его исторического проживания - Крым, - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Впрочем, в заявлении говорится, что трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году, когда Россия захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым.

"Не случайно Россия, которая глорифицирует сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать в материковую Украину", - говорится в заявлении.

Министры выразили поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права.

"Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

Отметим, 18 мая в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.