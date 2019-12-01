Шесть стран присоединились к платежной системе торговли с Ираном в обход санкций США

Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция присоединились к платежной системе INSTEX, которая позволяет торговать с Ираном в условиях санкций США. Об этом сообщает The Guardian.

В своем заявлении основатели INSTEX (Франция, Великобритания и Германия) поздравили присоединение стран к платежной системе.

"Как учредительные акционеры инструмента в поддержку торговых обменов, Франция, Германия и Великобритания искренне приветствуют решение правительств Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции присоединиться к INSTEX как акционеры", - говорится в заявлении.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания создали механизм, который позволит европейским компаниям торговать с Ираном в условиях санкций США. Указано, что целевая компания, штаб-квартира которой находится в Париже, уже зарегистрирована, она получила наименование INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Инструмент в поддержку торговых обменов, - ред.).

Так, задача компании - создать платежный канал для расчетов с Ираном после восстановления режима американских санкций. Руководить ей будет немецкий управляющий директор, при этом Великобритания будет председательствовать в наблюдательном совете, в который каждая из стран направит одного представителя МИДа.