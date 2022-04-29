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Шесть предприятий Луганской области продолжили работу в других областях по программе релокации, - ОВА

Фото: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me)
Автор: Артем Горовенко

В рамках программы релокации предприятий, которые эвакуированы с территорий, где ведутся активные боевые действия, собственную деятельность в безопасных регионах Украины продолжили первые шесть предприятий Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в Telegram.

По словам Гайдая, Министерством экономики сейчас прорабатывается более тысячи заявок из областей страны, где продолжаются боевые действия.

"Безопасные регионы активно принимают к себе предприятия с Луганщины. Сейчас официально переместили свои производственные мощности шесть представителей бизнес-среды нашей области. Среди них три представителя Северодонецка и три других общин", - отметил он.

Как уточнил глава области, эвакуированные предприятия размещены в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В этих регионах предприятиям помогли с размещением, техникой и рабочей силой.

"Они (предприятия, - ред.) занимаются предоставлением медицинских услуг, разработкой программного обеспечения, транспортировкой зерновых культур, шиномонтажем. Также это заведения общественного питания", - рассказал Гайдай.

Также для участников процесса релокации создана платформа цифрового взаимодействия, благодаря которой представители соответствующих предприятий смогут дополнительно коммуницировать и помогать друг другу.

"Более 400 предприятий Украины уже переехали, а 216 из них уже возобновили свою работу. То есть они сохранили свои мощности, перевезли трудовые коллективы, наладили деятельность на новом месте расположения", - подчеркнул председатель Луганской ОВА.

Как сообщала ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, предприятия могут воспользоваться помощью Укрзализныци и Укрпочты для перевозки оборудования при релокации.

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