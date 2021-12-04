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Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили артиллерию вблизи Станицы Луганской

Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 3 декабря, вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

С начала суток, 4 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, 2 декабря боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

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ДонбассООС